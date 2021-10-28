Обратная связь с населением обязательна для всех уровней власти – Андрей Чибис

Одной из тем обсуждения обновлённой стратегии «На Севере – жить!» в рамках заседания правительства Мурманской области 27 октября стала открытость власти. Доклад о задачах и перспективах развития этой сферы в Заполярье представил заместитель губернатора Владимир Евменьков.

Как отметил вице-губернатор, большой интерес у граждан вызывают новые пути информирования о работе органов власти, такие как онлайн-трансляции мероприятий. К примеру, видео еженедельных оперативных совещаний в Правительстве области в среднем набирают более 40 тысяч просмотров.

Социальные сети становятся одним из основных средств взаимодействия власти и общества. Особо эффективным инструментом оперативного решения проблем жителей области показали себя «прямые линии». В 2021 году состоялись уже четыре открытых разговора с губернатором Мурманской области: в социальных сетях, в прямом эфире региональных врезок ГТРК «Мурман» на телеканале «Россия 24», а также в гибридном формате - одновременно в телеэфире и в Интернете. После каждой «прямой линии» Центром управления регионом фиксировался резкий рост количества сообщений в социальных сетях. Все они фиксировались в перечни поручений, которые направлялись для исполнения органам государственной власти и местного самоуправления.

Владимир Евменьков подчеркнул, что Мурманская область в данном случае следует федеральным трендам и даже опережает их. По итогам «прямой линии» Президента РФ с гражданами 30 июня 2021 года было дано поручение рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Федерации ежегодно проводить прямое общение с жителями регионов. Вице-губернатор предложил закрепить аналогичную рекомендацию в отношении руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области.

Ещё один инструмент, широко использующийся в нашем регионе, - учёт общественного мнения при принятии решений. Формы онлайн- и офлайн-голосований по различным вопросам отработаны и будут использоваться далее. Так, доля граждан, принимающих участие в голосовании по вопросам благоустройства и городской среды, в 2022 году должна составить 20% от численности жителей области старше 14 лет.

Комментируя доклад, губернатор Андрей Чибис отметил, что обратная связь с населением обязательна для всех уровней власти.

«Одна из существенных проблему у людей – когда они достучаться не могут, в том числе по банальным, казалось бы, вопросам вроде текущей кровли. Важно, чтобы у людей была понятная опция – куда писать. Эта опция появилась. Теперь важна вторая часть – чтобы минимизировать количество отписок. Предложение по рекомендациям отработки и информирования в социальных сетях для администраций муниципалитетов я поддерживаю и прошу Министерство информационной политики эти рекомендации подготовить и утвердить, а наших коллег – ими пользоваться», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также поблагодарил сотрудников региональных и муниципальных органов власти за огромный труд по формированию и отработке поручений по итогам «прямых линий» и акцентировал внимание на важности непосредственного диалога с людьми.

«Сейчас нам сильно проще определять приоритеты и в плане «На Севере – жить!», и в бюджете. Потому что люди сказали: «Вот это для нас важно». Например, мы пришли к школьникам и спросили – почему вы хотите уезжать, и что вам нужно, что вам интересно? У нас появились данные для принятия решений. Городская среда – мы советуемся и спрашиваем, согласны с чем-то люди или не согласны. Это всё даёт, во-первых, более объективные решения, а во-вторых – уверенность в том, что эти решения правильные», - отметил Андрей Чибис.