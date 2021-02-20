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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.21 16:30

Образцовая уборка снега в Мурманске возможна, когда владельцы автотранспорта убирают его с придомовой территории

Городские власти продолжают контролировать качество уборки снега с улиц Мурманска. В этот раз объектом проверки послужила территория дома №27 по улице Папанина. Глава администрации областного центра Евгений Никора совместно с депутатом Совета депутатов города Мурманска Еленой Меркушовой проверили результаты снегоуборочных работ, которые проводились силами УК ООО «Мурманнедвижимость-сервис».

– Это, безусловно, хороший пример работы управляющей компании. На такие организации стоит ровняться, – рассказал Евгений Никора. –  Конечно же, надо отдать должное и организованности жильцов дома. В обозначенный день с придомовой территории был убран весь автотранспорт. Это сильно облегчило рабату снегоуборочной техники и крайне положительно отразилось на качестве очистки двора от снега. К сожалению, далеко не во всех случаях получается так. Владельцы машин нередко игнорируют просьбы своих УК освободить территорию для уборки. Чистый двор – это совместное достижение. Тем не менее, мы продолжим контролировать работу управляющих компаний и будем требовать от них максимальной результативности.

Всего в ведении управляющей компании 42 многоквартирных дома. Они расположены в Первомайском, Октябрьском и Ленинском округах города Мурманска.

– Я бы назвала работу управляющей организации качественной, – отметила Елена Меркушова. – Но, тем не менее, есть небольшое замечание. Оно касается посыпки тротуаров. Считаю, что, исходя из соображений безопасности, посыпать нужно обильнее. И это единственное, на что я могу указать. В остальном работы проделаны на достойном уровне. Очень хотелось бы везде видеть такое качество снегоуборки.  

Стоит также отметить, что в течении 2020 года в доме №27 по улице Папаниной силами УК «Мурманнедвижимость-сервис» осуществлён капитальный ремонт контейнерной площадки, проведен частичный косметический ремонт в подъезде №2 и отремонтирована детская площадка.

Напомним, в Мурманске всестороннюю поддержку жителям многоквартирных домов оказывает муниципальная организация «Новые формы управления». В случае недобросовестной работы управляющей компании, ТСЖ или ЖСК, специалисты помогут оформить необходимые документы в надзорные органы или в суд. Стоит отметить, что «НФУ» оказывает методическую и юридическую помощь совершенно бесплатно.

 

 

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