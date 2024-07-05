Образование, открывающее горизонты: в регионе продолжается серия отраслевых стратегических сессий для обновления плана «На Севере – жить»

В Центре управления регионом состоялась стратегическая сессия «Образование, открывающее горизонты» с участием более 50 экспертов. Представителей профильных структур, образовательных учреждений, предприятий, работающих в регионе и других участников мероприятия поприветствовала заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Стратегический план «На Севере – жить» уже помог нам усовершенствовать инфраструктуру в учреждениях всех ступеней системы образования – от детского садика до университета. И что немаловажно – программы продолжают развиваться, а не остаются просто строчками в документе. Так, охват проекта «Арктическая школа» в этом году достигнет отметки в 100% общеобразовательный учреждений региона, а ещё мы впервые реализуем проект «Уникум» в наших садиках. Мурманская область первой в стране открывает Центр цифрового искусства «Муза» для внедрения прорывных решений в систему дополнительного образования. Уверена, ваш опыт, искреннее желание развивать регион станут драйвером для формирования большого числа идей», – сказала вице-губернатор.

Елена Дягилева пожелала присутствующим не бояться высказывать даже самые смелые решения, отметив, что открывать новые горизонты по плечу только тем, кто не уверенно смотрит в будущее.

В дискуссии о будущем развитии региональной системы образования приняли участие педагоги и руководители всех уровней образования: от дошкольного до вузовского, представители родительской общественности, крупных работодателей, научных организаций, сотрудники муниципальных органов управления образованием, а также заинтересованных региональных органов власти.

Об актуальной ситуации, достижениях и перспективах рассказали министр образования и науки Диана Кузнецова и проректор Мурманского арктического университета Любовь Лычкина. В ходе сессии эксперты определили преимущества, которые могут стать драйвером для совершенствования условий и повышения результатов образования и науки в регионе, привлечения ученых и педагогов из других областей, мотивации молодых северян учиться и работать в Кольском Заполярье.

Итогом «мозгового штурма» стали конкретные идеи и мероприятия, позволяющие продолжить развитие сферы в регионе. Среди идей прозвучали создание Центра поддержки молодых учёных «Арктикус» и специальной медийной службы по продвижению научных проектов и образовательных достижений, внедрение налоговых льгот для индустриальных партнеров за активное участие и реализацию проектов в сфере образования, «целевая работа» представителей производства в колледжах и вузах, а также создание полнометражных художественных фильмов, посвящённых учителям.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Елена Дягилева, подводя итоги стратегической сессии, отметила ценность большого числа идей, которые являются логичным продолжением уже реализуемых мер. В качестве примера она привела инициативу по организации экскурсий на промышленные предприятия не только для детей, но и для их родителей и педагогов. Как подчеркнула вице-губернатор, это позволит увидеть потенциал Мурманской области не в отчётах, а в реальности. Ещё один пример – тиражирование успешных практик на другие ступени образования. Так, стартовавший в 2021 году по поручению губернатора Андрея Чибиса проект «Арктическая школа» сегодня успешно реализован уже в 45 детских садах региона.

«Темп развития настолько ускоряется, что сегодня принципиально важно проработать те направления, которые позволят нашему региону быть в авангарде и через пять, и через десять лет. Стратегическая задача – вместе с внедрением программ, которые уже апробированы в других регионах, предлагать прорывные решения. Только так мы сможем развить систему образования в Мурманской области до уровня, когда школьники, молодые исследователи со всей страны будут связывать своё будущее именно с Кольским Заполярьем», – подытожила Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru