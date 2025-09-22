Образовательная программа для представителей туриндустрии пройдёт в Мурманске

В Мурманске 29 и 30 сентября состоится образовательная программа для представителей туристической и гастрономической индустрии. Серия мероприятий будет посвящена развитию въездного и гастрономического туризма в Мурманской области и пройдёт при участии федеральных экспертов. В числе ключевых задач программы — повышение квалификации специалистов, выработка стратегических решений для отрасли и формирование новых продуктовых предложений для туристов.

Организатором мероприятия выступает комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), сетью «Космос Отель Групп» и производством «Тулома». Мероприятие включено в губернаторский план «На Севере – жить!» и отвечает целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Образовательный трек пройдёт в рамках двух программ Агентства стратегических инициатив: акселератора «ПроЕду по России» и программы «Открой свою Россию», реализуемой АСИ совместно с Минэкономразвития России и Центром стратегических разработок. В текущем году Мурманская область была выбрана в число пилотных регионов экспертным сообществом АСИ для участия в этих программах.

На одной площадке мероприятие объединит участников программ, представителей региональной и муниципальной власти, федеральных экспертов, а также других активных участников рынка, занятых в туристической и смежных сферах.

Образовательная программа будет включать лекции по въездному и гастрономическому туризму, лекцию для отельеров, а центральным событием станет стратегическая сессия. В рамках стратсессии эксперты, предприниматели и представители власти сформируют конкретные идеи и предложения по дальнейшему развитию отрасли в регионе, которые впоследствии будут презентованы губернатору Мурманской области Андрею Чибису. В финале насыщенной деловой программы глава региона проведет встречу с бизнесом, где будут рассмотрены инициативы и предложения от профессионального сообщества.

Для участия в деловой программе необходима предварительная регистрация по ссылке.

Представителям туриндустрии, желающим принять участие во встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, необходимо дополнительно зарегистрироваться по ссылке.

Количество мест ограничено.

