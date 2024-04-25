Образовательные и карьерные ориентиры: предпочтения выпускников школ в 2024 году

11-классники в этом году будут поступать на IT- и инженерные факультеты вузов, у 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете также информационные технологии, на втором месте — педагогика. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2000 родителей выпускников из всех округов страны.

Большинство (54%) родителей 9-классников, которые не планируют учиться в 10 классе, говорят о готовности ребёнка поступить в среднее учебное заведение. Среди родителей 11-классников доля тех, чей ребёнок будет поступать в высшее учебное заведение, составила 68%.

Судя по ответам родителей, среди абитуриентов вузов самое популярное направление в 2024 году — информационные технологии: стать программистами или IT-специалистами собираются дети 26% опрошенных. На втором месте — инженерные специальности (12%). На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки (10%).

Дети 9% респондентов готовятся стать учителями. 7% родителей заявили, что их дети хотят быть врачами, в прошлом году медицинские специальности были на втором месте по популярности.

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей: о подобных намерениях детей рассказали 23% опрошенных. На втором месте по популярности в этом году — педагогическое направление (12% респондентов). 11% родителей рассказали, что их дети планируют стать медиками. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 8% — на дизайнеров.

Время проведения опроса: 1—22 апреля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru