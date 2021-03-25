Образовательные организации могут получить грант на реализацию инновационных проектов

Правительство Мурманской области приняло постановление о предоставлении грантов в форме субсидии из регионального бюджета государственным областным и муниципальным образовательным организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области.

Гранты в размере от 325 до 750 тысяч рублей будут предоставляться из областного бюджета не менее 12 образовательным организациям в различных номинациях. Претендентами на получение грантов могут быть бюджетные и автономные государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Мурманской области, реализующие инновационные проекты в системе общего образования.

Инновационные проекты, на реализацию которых могут разыгрываться гранты, должны соответствовать направлению одной из номинаций: «Маленький гений», «Поддержка детского и юношеского чтения», «Развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской школы», «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, организатором конкурсного отбора является министерство образования и науки, информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение конкурсного отбора осуществляет Институт развития образования. Информация о конкурсе будет размещаться на официальном сайте Министерства образования и науки.