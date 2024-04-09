Образовательные организации Мурманской области – в числе победителей и призёров федерального проекта «Без срока давности»

Подведены итоги всероссийского фестиваля музейных экспозиций образовательных организаций в рамках проекта «Без срока давности». В нём приняли участие тысячи российских школ, в финал вышли 42 организации.

Конкурс проводится для сохранения и увековечения памяти о жертвах военных преступлений среди мирного населения в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Жюри оценивали содержание, художественное и техническое оформление музейной экспозиции, а также учебно-воспитательный и просветительский потенциал музейной экспозиции.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, победителем в дополнительной номинации «За деятельность, направленную на привлечение обучающихся к тематике проекта «Без срока давности», стала мурманская гимназия №6, название экспозиции «Дети обвиняют». Воспоминания из одной статьи».

Мурманский филиал Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища Министерства обороны РФ стал призёром в тематическом направлении «Экспозиции, посвящённые географии и (или) просветительским маршрутам проекта «Без срока давности» в регионе», экспозиция этого музея называется «Катерники Заполярья».

Фото: https://gov-murman.ru