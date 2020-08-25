Образовательные организации Мурманской области готовы к новому учебному году

В Мурманской области завершила работу межведомственная комиссия по оценке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. В рамках комиссии с 27 июля по 20 августа прошли проверку 533 образовательные организации региона, все они получили соответствующие акты приемки.

С 1 сентября в учреждениях начнут учиться более 143 тысяч школьников и студентов. О результатах приёмки и готовности учреждений на оперативном совещании вчера рассказала министр образования и науки Анна Головина.

По словам министра, на подготовку организаций к новому учебному году из консолидированного бюджета Мурманской области направлено более 1 млрд рублей. Деньги пошли на ремонт зданий, закупку техники, обновление мебели.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в ряде образовательных учреждений Кольского района, Мончегорска, Оленегорска, Печенгского района ремонтные работы находятся в завершающей стадии. По словам глав муниципалитетов, работы не будут препятствовать началу учебного процесса, и будут завершены в начале сентября.

Губернатор Андрей Чибис потребовал от региональных Минстроя и Минобрнауки держать ситуацию на особом контроле.

В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации с 1 сентября ученики 1-4-х классов Мурманской области будут обеспечены одноразовым горячим питанием за счёт регионального бюджета. «Новая услуга охватывает 35,5 тысячи человек, из которых 10,6 тысячи человек – льготные категории, обеспечиваемые двухразовым горячим питанием. Соглашения с муниципалитетами заключены», – отметила министр.