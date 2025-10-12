Образовательные организации Мурманской области и школьных библиотекарей приглашают к участию во всероссийском конкурсе

Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации продлили сроки регистрации участников всероссийских конкурсов «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

Заявки на участие принимаются до 15 октября на официальных сайтах проектов:

- Конкурс «Самая читающая школа России»;

- Конкурс профмастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».

Конкурсы проводятся по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлены на поддержку и развитие чтения среди детей и молодежи, а также на повышение роли школьных библиотек как центров культурного и образовательного пространства.

К участию приглашаются педагоги-библиотекари и образовательные организации, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования.

Финалисты встретятся в Москве в декабре, где в рамках I Международного форума библиотекарей состоятся заключительные испытания и церемония награждения победителей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, на онлайн-платформе «Знание.Академия» открыт бесплатный обучающий курс «Современная школьная библиотека: новые вызовы и возможности», разработанный Обществом «Знание» при поддержке Минпросвещения России. Участники курса получат сертификаты и современные знания, которые помогут преобразовать школьные библиотеки в культурно-просветительские центры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554989/#&gid=1&pid=1