Образовательные организации Мурманской области смогут получить гранты на трансформацию школьного пространства

С 1 февраля в Мурманской области стартует конкурсный отбор для реализации мероприятия «Современное школьное пространство: Arctic school». Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Грант предоставляется для трансформации пространственной среды школ в соответствии с современными трендами и в зависимости от потребностей учеников и педагогов», – отметил глава региона.

Сумма грантовой поддержки составит от 1,25 млн до 5 млн рублей и будет выделяться по четыр`м направлениям: «современное пространство школьной столовой», «спортивное школьное пространство», «общественное школьное пространство» и «внутреннее (учебное) школьное пространство».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2021 году грант получат не менее 60 государственных и муниципальных школ при условии участия в конкурсе и соответствии его требованиям. В том числе на модернизацию школьных столовых предусмотрено дополнительно 20 грантов.