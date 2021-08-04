Образовательные организации, подведомственные Министерству образования и науки региона, получат средства из областного бюджета на усиление мер комплексной безопасности

Из резервного фонда правительства Мурманской области образовательным организациям, подведомственным министерству образования и науки региона, будет перечислено более 13 млн рублей на усиление мер комплексной безопасности. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Средства будут направлены на обеспечение соответствия организаций требованиям пожарных, электрических, технических и транспортных правил и норм.

Подробная информация о сроках перечисления средств, а также соответствующий приказ будут размещены на сайте профильного ведомства.