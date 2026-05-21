Образовательные пространства «Уникум. Малыш» вдохновляют детей на исследования

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Татьяна Кусайко и глава города Мурманска Иван Лебедев посетили детский сад №18.

В прошлом году в рамках губернаторского проекта «Арктическая школа» в учреждении было открыто пространство «Уникум. Малыш». Здесь дети могут заниматься робототехникой и конструированием, развивая логическое мышление и творческие способности с раннего возраста.

Во время визита гости наблюдали за работой воспитанников подготовительной группы. Ребята демонстрировали навыки программирования простых роботов, выстраивали для них маршруты движения и обсуждали, кто такие программисты и чем они занимаются.

Как сообщает администрация муниципалитета, на сегодняшний день в Мурманске в рамках проекта «Арктическая школа» создано 82 современных образовательных пространства в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, из них 4 — формата «Уникум. Малыш».

В год 110‑летия города‑героя Мурманска планируется реализовать ещё 13 проектов, включая открытие аналогичного пространства в детском саду №4.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32487&page=1