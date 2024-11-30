Образовательные учреждения Североморска отмечают юбилейные даты

От имени Мурманской областной Думы коллективы, учащихся и педагогов-ветеранов поздравил депутат Юрий Шадрин.

Североморской гимназии №1 исполнилось 35 лет. Приветствуя педагогов и учащихся, парламентарий подчеркнул, что за эти годы гимназия прошла большой путь, насыщенный творчеством и созиданием.

- Здесь работают прекрасные учителя, пользующиеся заслуженным авторитетом, уважением, любовью ребят и их родителей, - сказал он. - Сплоченность коллектива, стремление к инновациям – всё это обеспечивает высокое качество образовательного процесса. Благодаря профессионализму педагогов, их творческому подходу к работе и чуткому отношению к ученикам сегодня североморская гимназия является одним из передовых учебных заведений региона.

Также в этот день юбилей отметил Североморский кадетский корпус, история которого в разных статусах насчитывает уже 60 лет.

- Депутаты Мурманской областной Думы всегда поддерживали тесные связи с этим образовательным учреждением на всех этапах его развития, - сказал Юрий Шадрин. – И в те времена, когда это была школа-интернат, и позднее – после реорганизации десять лет назад в кадетский корпус.

Парламентарий отметил, что преобразование пошло учебному заведению на пользу.

- Здесь произошли значительные изменения в лучшую сторону, - отметил он. – Огромную роль сыграли и тесные контакты с Северным флотом, и поддержка региональных, местных властей, и отличная работа педагогического коллектива. Уверен, что наш кадетский корпус ждёт прекрасное будущее.

Юрий Шадрин пожелал педагогическим коллективам и учащимся обоих учреждений неиссякаемой энергии, оптимизма, упорства в достижении целей, веры и уверенности в завтрашнем дне и вручил награды Мурманской областной Думы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31337/