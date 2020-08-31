Образовательные учреждения столицы Заполярья готовы к новому учебному году

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил готовность школы № 5 к новому учебному году. Он внимательно осмотрел помещения, в частности, спортивный и актовый залы, туалеты, кабинеты физики и химии. В здании проведён косметический ремонт. Все инженерные системы работают бесперебойно. В кабинетах есть необходимое оборудование.

– Самая большая работа была проделана в августе, после того, как вышли первые рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в условиях профилактики коронавирусной инфекции, – рассказала директор СОШ № 5, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова.

– У нас разделены зоны выходов из класса, когда дети будут находиться на переменах, установлены дополнительные санитайзеры, обеззараживатели воздуха в кабинетах. Чтобы минимизировать риски, будет обеспечен «утренний фильтр». Все дети и учителя с симптомами ОРВИ будут отправлены домой.

– Сегодня проходит пробный день, родители первоклашек общаются со своими классными руководителями, что очень важно, – отметил Евгений Никора. – Мы впервые входим в учебный год в таких жёстких условиях противоэпидемических ограничений. Особых вопросов у родителей нет, значит, информационная работа проведена должным образом. Отмечу, что в целом учреждение готово к первому сентября. Есть вопрос на перспективу, касающийся замены окон в столовой, обеденном зале и медицинском кабинете. Напомню, что я дал поручение по формированию отдельной подпрограммы по обновлению стеклопакетов в обеденных залах общеобразовательных учреждений.

Помимо текущих ремонтов во всех школах и детских садах проведена подготовка к отопительному сезону. Промыты системы отопления, выполнена прочистка и опрессовка водонагревающих систем и другие необходимые работы.

Как всегда за несколько дней до начала учебного года началось подключение отопления в мурманских школах и детских садах, в нынешнем году систему запустили 28 августа. Это позволит к первому учебному дню достаточно прогреть помещения школ, лицеев, гимназий и детских садов.