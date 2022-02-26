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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 14:00

Образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» начинает работу в Мурманске

В Мурманске начинает работу образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Осенью прошлого года Кольский Север с гастролями камерного ансамбля «Солисты Москвы» посетил народный артист СССР, Лауреат Государственной премии СССР, известный дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет. Именно тогда знаменитый дирижёр выдвинул идею открыть в Мурманске образовательный центр для юных одарённых музыкантов, который давал бы возможность выдающимся деятелям искусства разных направлений передавать свой опыт и знания подрастающему поколению.

На сегодняшний день проект уже успешно реализуется во многих городах России. Образовательные центры создаются на площадках детских школ искусств, филармоний, музыкальных колледжей. В рамках работы каждого образовательного центра организуется проведение различных мастер-классов.

В Мурманской области принимающей стороной проекта выступают Мурманская областная филармония и Мурманский колледж искусств. В этом году в рамках проекта молодых музыкантов Заполярья посетит профессор Московской консерватории им. Чайковского, кандидат искусствоведения Рувим Островский.

Профессор проведет ряд мастер-классов, которые начнутся в эту субботу, 26 февраля. В обучении примут участие двенадцать солистов фортепианных отделений и один ансамбль. С каждым солистом профессор проведёт индивидуальное занятие. В воскресенье мастер-классы продолжатся в открытом режиме, а в пятницу, накануне мастер-классов, музыкант даст открытый концерт в зале Мурманского колледжа искусств, где сыграет произведения Бетховена. Посетить мероприятие смогут все желающие, вход свободный, но необходимо соблюдение действующих в регионе противоэпидемических мер, сообщает региональное Министерство культуры.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441152/#&gid=1&pid=1

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