Образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» продолжает работу в Мурманской области

12 и 13 октября в Мурманской областной филармонии состоятся мастер-классы по балалайке Дениса Андреевича Пенюгина – преподавателя Санкт-Петербургского музыкального лицея и музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова, старшего преподавателя Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, лауреата международных конкурсов.

Балалайка – один из ведущих инструментов в составах оркестров народных инструментов, и технология приёмов звукоизвлечения на ней также важна, как и воспитание музыканта в целом.

Занятия с учащимися школ искусств проходят в течение 2022 года по всем музыкальным инструментам в рамках образовательного центра. На этот раз в мастер-классах примут участие семь юных балалаечников из детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, детских школ искусств городов гг. Полярный, Апатиты, Кола, Снежногорск. Соорганизатором выступает Мурманский колледж искусств.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263205%2Falbum-139605315_00%2Frev