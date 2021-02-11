Образовательный форум «Городские практики» пройдёт в Мурманске с 21 июня по 3 июля

Мурманск вошёл в десятку городов для проведения краткосрочной образовательной программы «Городские практики» в 2021 году.

«Городские практики» – это серия просветительских мероприятий для региональных специалистов, которые работают с городской средой – представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и других специалистов отрасли. В 2021 году она затронет 10 городов России. Даты проведения в Мурманске – с 21 июня по 3 июля.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках образовательной программы в столицу Кольского Заполярья приедут лучшие спикеры в области архитектуры, дизайна, урбанистики, градостроительства и медиа, в их числе – ведущие сотрудники КБ «Стрелка», выпускники программы «Архитекторы.рф» и другие эксперты. Участников ждут семинары и лекции, посвященные вопросам городского развития, знакомство с лучшими отечественными и мировыми практиками, практические кейсы. Публичные мероприятия будут открыты для всех желающих.

«Городские практики» – часть программы Архитекторы.рф и проводится Фондом ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства Российской Федерации и Минстроя России. Инициатор мероприятия в Мурманске – региональное министерство градостроительства и благоустройства.