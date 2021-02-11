ММТП принял суперэкологичное судноВ Апатитах состоится конкурс ледяных скульптур «Бешеная пила»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.02.21 11:30

Образовательный форум «Городские практики» пройдёт в Мурманске с 21 июня по 3 июля

Мурманск вошёл в десятку городов для проведения краткосрочной образовательной программы «Городские практики» в 2021 году.

«Городские практики» – это серия просветительских мероприятий для региональных специалистов, которые работают с городской средой – представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и других специалистов отрасли. В 2021 году она затронет 10 городов России. Даты проведения в Мурманске – с 21 июня по 3 июля.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках образовательной программы в столицу Кольского Заполярья приедут лучшие спикеры в области архитектуры, дизайна, урбанистики, градостроительства и медиа, в их числе – ведущие сотрудники КБ «Стрелка», выпускники программы «Архитекторы.рф» и другие эксперты. Участников ждут семинары и лекции, посвященные вопросам городского развития, знакомство с лучшими отечественными и мировыми практиками, практические кейсы. Публичные мероприятия будут открыты для всех желающих.

«Городские практики» – часть программы Архитекторы.рф и проводится Фондом ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке правительства Российской Федерации и Минстроя России. Инициатор мероприятия в Мурманске –  региональное министерство градостроительства и благоустройства.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 9 копеек, доллар теряет почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство упростило прохождение проверок в пунктах пропуска Арктической зоны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика