Обрушение моста на реке Кола связано с недостаточным контролем и несвоевременным ремонтом объекта - секретарь Совбеза

Обрушение железнодорожного моста под Мурманском произошло из-за недостаточного контроля за состоянием этого объекта и несвоевременного проведения ремонтных работ. Об этом заявил сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

Он назвал актуальной проблему обеспечения безопасности функционирования гидротехнических сооружений в условиях участившихся в последнее время природных катаклизмов. «Яркий этому пример - обрушение моста под Мурманском. Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта», - приводит ТАСС слова Патрушева.

По его словам, это говорит о необходимости улучшения прогнозирования стихийных бедствий и обеспечения готовности сил и средств для локализации их возможных последствий. «И, конечно, следует усилить надзор за техническим состоянием гидротехнических сооружений, принимать меры по их своевременной модернизации», - сказал секретарь Совбеза.