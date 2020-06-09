Обрушившийся пролёт моста на реке Кола ухудшил условия обитания и воспроизводства ценных водных биологических ресурсов

Сильнейший паводок на реке Кола стал причиной серьёзной аварии на железнодорожном мосту на перегоне станций Кола-Выходной в районе пос.Молочный. Один пролёт моста обрушился, перекрыв часть русла реки, что существенно ухудшило условия обитания и воспроизводства ценных водных биологических ресурсов, а именно атлантического лосося (сёмги), пишет Мурманский филиал ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов».

В текущий период времени в р. Кола осуществляются процессы миграции производителей атлантического лосося (сёмги) на нерест, ската их молоди в море и ската повторно нерестящихся рыб это вида. В этой связи необходимо срочное проведение работ в части расчистки русла реки Кола от результатов строительных работ и обвала части моста. Этот завал и часть обрушившегося моста уже сейчас препятствуют проходу рыб, а при последующем понижении уровня воды в русле реки, будут являться преградой, ограничивающей или перекрывающей миграционные пути.

О возникшей чрезвычайной ситуации с наносимым ущербом водным биоресурсам сообщено в прокуратуру и Североморское территориальное управление Росрыболовства.

СТУ запрашивает исходные технические данные, для исчисления наносимого ущерба водным биоресурсам и среде обитания.