Общая готовность коммунальных объектов Северного флота к новому отопительному сезону превышает 70 процентов

В 272 военных городках Северного флота, находящихся в зоне ответственности шести жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) идёт плановая подготовка к новому отопительному сезону. В настоящее время общая готовность объектов составляет более 70 процентов.

Всего к отопительному сезону 2021-2022 годов филиалу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) предстоит подготовить 2921 объект, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальных служб.

В рамках проведения текущего ремонта специалистами жилищно-коммунальных служб филиала на объектах казарменно-жилищного фонда в текущем году запланированы ремонтные работы на 185 объектах, в настоящие время выполнено более 88%.

Предстоит подготовить 21 объект теплового хозяйства, на сегодняшний день готовность составляет более 85% (18 объектов), выполнить работы на 77 объектах водо-канализационного хозяйства, готовность составляет 90% (69 объектов), провести ряд мероприятий по подготовке инженерных сетей протяженностью 792,9 км, на сегодняшний день готовность составляет более 56% (447,5 км).

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в целях обеспечения надёжности функционирования всех систем ресурсоснабжения в предстоящем отопительном периоде на 2021-2022 годов, учитываются все возможности по оперативному реагированию и своевременному устранению любых перебоев на объектах зоны ответственности филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ).