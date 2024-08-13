Общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 75 %

О подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов вчера на оперативном совещании в правительстве региона доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Кобытев.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2024/2025 осуществляется в соответствии с постановлением правительства Мурманской области согласно утверждённому графику.

Выездные проверки проведены на 38 объектах тепло- и водоснабжения в 8 муниципальных образованиях, еженедельно проводятся заседания, на которых обсуждаются проблемные вопросы и выполнение мероприятий по их решению.

Что касается финансирования работ, с 12 муниципальными образованиями заключены соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета на осуществление капитального ремонта тепловых сетей протяженностью 2,5 км и ремонта электрических сетей общей протяженностью более 8 км.

На сегодня полностью завершены работы по замене воздушных линий электропередачи в Краснощелье и Колвице, тепловой сети в Полярном.

На завершающей стадии работы на сетях и объектах теплоснабжения в Оленегорске, Верхнетуломском, Мурмашах, Пушном. На сетях и объектах электроснабжения мероприятия завершаются в Чапоме и Чаваньге.

Кроме субсидии, по инициативе губернатора Андрея Чибиса и в рамках плана «На Севере – жить» дополнительно выделены денежные средства в размере 18,3 млн рублей на замену двух дизельных генераторных установок в Краснощелье. Также дополнительные средства в размере более 10 млн рублей выделены на ремонт теплосетей в Африканде-2 и Коашве.

Работы по подготовке объектов теплоснабжения и инфраструктуры к предстоящей зиме также финансируются за счёт собственных средств ресурсоснабжающих организаций. В текущем межотопительном сезоне предусмотренная сумма расходов составила более 1 млрд рублей.

В завершающей стадии капительный ремонт двух котлоагрегатов, трёх дымовых труб и 8,65 км сетей теплоснабжения в Североморске и Сафоново, которые выполняются в рамках средств специального казначейского кредита. Также 2 км труб теплоснабжения меняют в областном центре за счёт средств Фонда национального благосостояния.

На сегодняшний день, по данным муниципальных образований к зиме подготовлено 89 котельных и свыше 6 тысяч км инженерных сетей.

Александр Кобытев отметил высокий темп выполнения запланированных работ крупнейшими ресурсоснабжающими организациями региона: АО «Мурманэнергосбыт» и АО «Мурманская ТЭЦ» 72%, ГОУП «Мурманскводоканал» 81%, ПАО «Россети» и АО «МОЭСК» 60%.

По состоянию на 8 августа запасы топочного мазута по крупным организациям в регионе составляют 70% от нормативного запаса, угля – 85% от нормативного запаса. Нормативный запас топлива у ресурсоснабжающих организаций должен быть сформирован к 1 октября.

«Хочется отметить, что на сегодня общая готовность региона к работе в осенне-зимний период составляет свыше 75%», – подчеркнул глава профильного ведомства.

В части подготовки жилфонда, промыты и опрессованы внутридомовые системы теплоснабжения в 5305 многоквартирных домах, что составляет более 80% от общего количества.

Кроме того, к отопительному периоду готовятся более 100 социальных объектов. Весь комплекс работ будет завершён до конца августа.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в завершении доклада Александр Кобытев обратил внимание муниципальных образований на то, что нельзя сбавлять темпы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду, а также напомнил об ответственности глав муниципальных образований за соблюдение сроков и качество проводимых работ. Все мероприятия на сетях и объектах теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября, на сетях и объектах электроснабжения – до 15 октября.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/