Общая площадь восстановленных и рекультивированных земель в Мурманской области составит более 57 га к 2024 году

Как сообщила 25 октября на заседании регионального правительства первый заместитель губернатора Оксана Демченко, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» на территории Мурманской области реализуются три масштабных экологически значимых для региона проекта ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде: пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная», муниципальных свалок отходов в Мурманске и ЗАТО г. Заозерск.

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, составит более 57 га к 2024 году.

В 2022 году проектные решения для ликвидации пометохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» были доработаны подрядчиком с учетом наилучших доступных технологий в сфере рекультивации подобного рода объектов и дооснащения очистных сооружений дополнительными блоками очистки сточных вод. Общая площадь рекультивации – 12,3 га. Техническая стадия рекультивации объекта полностью завершится в 2024 году.

На свалке Мурманска в активной фазе находится технический этап рекультивации, окончены работы по переформированию тела свалки, завершается устройство многослойного защитного экрана полигона, обеспечивающего охрану окружающей среды от негативного воздействия накопленных отходов. Сегодня на объекте продолжаются работы по устройству системы сбора и утилизации биогаза, системы сбора, очистки и отведения фильтрата, сооружению резервуаров накопителей фильтрата, устройство ливневой канализации и очистных сооружений ливневого стока. Количество накопленных отходов на свалке к моменту закрытия – 2,8 млн м3. Общая площадь рекультивации составит более 35 га в 2024 году.

Также в 2022 году началась реализация трёхлетнего мероприятия по рекультивации санкционированной свалки на территории муниципального образования, ЗАТО г. Заозерск Мурманской области. Общая площадь рекультивации территории составляет 9 га. Объём накопленных отходов на санкционированной свалке – 241,3 тысячи куб. метров. Сегодня на объекте осуществляется подготовительный период, ведутся работы по планировке и формированию поверхности.

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на территории Мурманской области ежегодно проводятся мероприятия по очистке берегов и прилегающих акваторий водных объектов от мусора.

Реализация мероприятий в текущем году начата в мае, после схода снежного покрова. В рамках проекта в 2022 году проведено 30 субботников, в которых приняли участие свыше 1,29 тысячи человек, очищено 33,9 км береговой полосы.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в текущем году на территории Мурманской области выполнены посадки без малого на тысячи га лесного фонда региона. При этом искусственное лесовосстановление выполнено на площади почти на 76 га, а естественное более чем на 870 га.

Также в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году министерством закуплены 10 кг семян сосны, а для Мурманской авиабазы - снегоболотоход и прицеп.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, сводный план мероприятий по очистке прилегающих акваторий и территорий водных объектов с учетом предложений ОМСУ, предприятий и организаций размещен на сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru