Общая стоимость поставок рыбной продукции снизилась на 12% - Рыбный союз

Россия в январе-июле 2023 года смогла сохранить объём экспорта рыбной продукции на уровне аналогичного периода 2022 года — 1,4 миллиона тонн, но общая стоимость поставок снизилась на 12% год к году — до 2,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Рыбного союза.

Как пояснили в пресс-службе союза, снижение поставок в денежном выражении связано прежде всего со снижением мировых цен на ряд позиций, например, на крабов, а также ростом экспорта рыбы с минимальной степенью обработки на фоне снижения отгрузок филе.

В первой тройке экспортной продукции по итогам января-июля лидером стал мороженый минтай — на него пришлось 44% всех поставок в весе (плюс 23% к 2022 году) и 21% в стоимостном выражении (плюс 26% к 2022 году). На второй и третьей позиции мороженая сельдь, с долей 19% в весе и 5% в стоимости, и филе минтая (5% и 7%). В свою очередь экспорт живых крабов занял в общем объёме 2% в весе и 22% в стоимости.