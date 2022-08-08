Общая стоимость сборов в школу в Мурманской области составит для девочки 33250 рублей, для мальчика – 26327 рублей

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, самая затратная часть покупок – одежда для учеников. В базовый гардероб для школьников входят 11 наименований одежды и обуви для девочек и девять – для мальчиков, а также пять наименований канцелярских принадлежностей, рюкзак и учебники.

С наступлением августа для родителей школьников начинается хлопотная пора – подготовка к новому учебному году. Расчёт затрат на сборы детей в школу – задача для взрослых, планирующих бюджет.

Стоимость минимально необходимого набора товаров для школы рассчитана на основе данных выборочного федерального статистического наблюдения за потребительскими ценами в Мурманской области в июне 2022 года.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата, самая затратная часть покупок – одежда для учеников. В базовый гардероб для школьников входят 11 наименований одежды и обуви для девочек и девять – для мальчиков, а также пять наименований канцелярских принадлежностей, рюкзак и учебники.

Так, комплект одежды и обуви для мальчика школьного возраста, состоящий из двух пар полушерстяных брюк, джемпера, трёх верхних сорочек, пяти пар носков, пары летних туфель для сменной обуви и пары ботинок для улицы, а также физкультурной формы, включающей спортивный костюм, две футболки и кроссовые туфли, обойдётся в среднем в 20370 рублей.

В наборе одежды и обуви для девочек школьного возраста – два платья (сарафана) и две полушерстяных юбки, три блузки, колготки, пять пар носков или гольфов, ботинки и летние туфли для сменной обуви. Кроме того, включена спортивная форма для физкультуры, состоящая из тех же предметов одежды, что и для мальчика. Такой набор для девочки будет стоить в среднем 27293 рубля.

Неотъемлемый атрибут ученика – рюкзак со школьными принадлежностями. В числе канцелярских товаров, включённых в расчёт, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом для рисования и пять учебников. Стоимость отдельных канцелярских товаров с учётом рюкзака и учебников составит в среднем 5957 рублей.

Самые дорогие в школьном наборе – рюкзак и ботинки, на которые предстоит израсходовать более двух с половиной тысяч рублей за каждое наименование. Самые дешёвые – тетради и карандаши (13 и 23 рубля за один предмет).

Таким образом, общая стоимость сборов в школу в Мурманской области составит для девочки 33250 рублей, для мальчика – 26327 рублей.

В июне 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года общий комплект школьных вещей для мальчиков подорожал на 15,4 процента, для девочек – на 11,8 процента. Наибольший рост цен отмечен на школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – на 21,5 процента. Цены на одежду для детей школьного возраста и детскую обувь возросли соответственно на 9,0 процента и 12,6 процента.