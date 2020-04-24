Общая строительная готовность объекта МТУ составляет 57%
Подготовка территории строительства объектов проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» на сегодняшний день находится в плановой степени готовности. Протяженность объекта составляет
Полностью выполнены работы по очистке полосы отвода от леса и кустарника на площади
По некоторым автомобильным дорогам уже открыто временное движение. Строительство
Активно ведутся работы по устройству защитного слоя из щебня и ЩПГС. Выполнено строительство 96-ти водопропускных труб. Объекты инфраструктуры выполнены на 25%.
В рамках реализации проекта привлечены 708 человек и задействованы 95 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Работы ведутся в соответствии с графиками строительства.