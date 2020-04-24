Общая строительная готовность объекта МТУ составляет 57%

Подготовка территории строительства объектов проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» на сегодняшний день находится в плановой степени готовности. Протяженность объекта составляет 46 километров . На трассе предусмотрено строительство 4-х новых железнодорожных станций и реконструкция ст. Выходной, возведение 11-ти мостов и путепроводов различной длины, строительство 101 водопропускной трубы под железнодорожным полотном. Общая строительная готовность объекта составляет 57%, сообщает пресс-служба «РосТрансМодернизация».

Полностью выполнены работы по очистке полосы отвода от леса и кустарника на площади 253,6 га . Уже закончены основные строительные работы по переустройству нескольких автодорожных путепроводов и железнодорожных мостов.

По некоторым автомобильным дорогам уже открыто временное движение. Строительство 46 км земляного полотна выполнено на 95%. Переустройство инженерных сетей, попадающих в зону строительства, выполнено более чем на 70%.

Активно ведутся работы по устройству защитного слоя из щебня и ЩПГС. Выполнено строительство 96-ти водопропускных труб. Объекты инфраструктуры выполнены на 25%.

В рамках реализации проекта привлечены 708 человек и задействованы 95 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, краны, буровые установки, фронтальные погрузчики. Работы ведутся в соответствии с графиками строительства.