Общая сумма средств, привлечённых Мурманской областью в рамках инфраструктурного меню, составила более 14 млрд рублей

Штаб правительственной комиссии по региональному развитию РФ одобрил четыре заявки Мурманской области в рамках механизма инфраструктурного меню на общую сумму более 14 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

«Новое решение, принятое на прошлой неделе, – 6,5 млрд рублей на реконструкцию региональной автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск. Это важная дорога, ею пользуется большое количество людей, которые живут в ЗАТО Александровск. Проект направлен на обеспечение качественного сообщения с этими населёнными пунктами. Одобрение этого проекта нами получено. Прошу региональный Минтранс и экономический блок приступить к необходимым процедурам по его реализации», – подчеркнул глава региона.

Также федеральным правительством предварительно одобрена заявка на финансирование строительства новых твердотопливных котельных в Ревде, Ловозере, Высоком и модернизацию двух котельных в Кандалакше на общую сумму 2 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ранее нашему региону был предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит в 3,4 млрд рублей на строительство дорожной инфраструктуры и инженерных сетей в рамках проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск».

Кроме того, в рамках реструктуризации бюджетных кредитов планируется реализовать еще два инфраструктурных проекта на сумму 2,5 млрд рублей – по реконструкции системы водоснабжения западного берега Кольского залива и обеспечению электроснабжения проекта комплексного развития жилого микрорайона в Мурманске.

«Таким образом, в рамках объявленного Президентом РФ инфраструктурного меню на создание и модернизацию инфраструктуры по всем указанным механизмам у нас появились дополнительные возможности на более чем 14 млрд рублей. Благодарю правительство страны и лично Марата Шакирзяновича Хуснуллина за выстраивание системы поддержки нашего региона», – отметил Андрей Чибис.