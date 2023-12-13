Общая задолженность потребителей на розничных рынках электроэнергии в России за девять месяцев этого года составила 320,5 млрд рублей

Эти долги населения, муниципальных организаций (школы, детсады), различных предприятий.

Как следует из письма Минэнерго в кабмин, данные которого приводят журналисты «Известий», из этой суммы просроченные долги (которым более одного месяца) составили 216,3 млрд, и этот показатель на 15,3 млрд рублей выше, чем за аналогичный период 2022 года. Остальная часть - это средства, не выплаченные вовремя, но по которым еще не прошел срок оплаты. Например, потребитель мог оплатить половину счета, а по второй образовался долг.

Наибольшая задолженность при этом приходится на потребителей сферы ЖКХ - 140,7 млрд рублей (из них просроченные долги 115,3 млрд), что составляет 43,9%.

Накопление долгов на розничном рынке, то есть перед электросетевыми компаниями, которые приобретают ресурс у генераторов энергии, негативно сказывается в том числе на подготовке к отопительному сезону, заявил «Известиям» источник в электроэнергетической сфере. Дело в том, что средства бизнеса на необходимые работы по модернизации оборудования становятся ограниченными, пояснил он.