Общее имущество в многоквартирном доме: что к нему относится и как его можно использовать?

На «горячую линию» мурманского Росреестра часто поступают вопросы, связанные с общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома. В частности, северян интересует, что входит в состав такого имущества, кто является его собственником общего имущества и на каком праве, как можно его использовать? На данные вопросы отвечает начальник межмуниципального отдела по г. Кировск и г. Апатиты Управления Росреестра по Мурманской области Анна Еремеева:

- К общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома относятся:

лестничные клетки, лифтовые шахты, чердаки, подвалы;

помещения для занятий спортом, организации досуга или детского творчества;

крыши, ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома;

механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование, обслуживающее более одного помещения;

земельный участок для эксплуатации дома с элементами озеленения и благоустройства,

иные расположенные на указанном земельном участке объекты, которые предназначены для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

Общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности с момента приобретения квартиры или нежилого помещения в таком доме. При этом доля в праве пропорциональна площади помещения.

Долю в праве на общее имущество невозможно продать, подарить, заложить, выделить в натуре, – она не имеет иного предназначения, кроме как обеспечивать нормальную эксплуатацию дома, поэтому право собственности на него возникает и прекращается вместе с правом собственности на помещение.

По решению общего собрания собственников имущество в многоквартирном доме может быть передано в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Например, можно сдать помещение в аренду магазину, предприятию бытовых услуг или детскому развивающему центру. При этом apeндoдaтeлями бyдyт вce собственники помещений в доме.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.