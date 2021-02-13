Общее количество дел, поступивших в 2020 году на рассмотрение мировых судей нашего региона, в сравнении с 2019 годом, увеличилось на 4,6%

Министерство юстиции Мурманской области сформировало сводные статистические отчёты о деятельности мировых судей региона по рассмотрению уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях в 2020 году.

Общее количество дел, поступивших в данном периоде на рассмотрение мировых судей, в сравнении с 2019 годом, увеличилось с 220051 до 230055 дел, или на 4,6%.

При этом уголовных дел поступило на 34,1% меньше, дел об административных правонарушениях стало меньше на 14,7%, гражданских и административных дел увеличилось на 7,9%.

Общее количество оконченных мировыми судьями дел, в сравнении с 2019 годом, увеличилось с 220347 до 229972, или на 4,4%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам возрос с 459 до 479 дел.

Количество оконченных мировыми судьями гражданских и административных дел, в сравнении с 2019 годом, увеличилось с 188648 до 203326, или на 7,8%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам указанной категории возрос с 393 до 424 дел.

В 2020 году сумма, присужденная к взысканию с ответчиков, по рассмотренным мировыми судьями гражданским и административным делам составила порядка 7,58 млрд рублей, что на 2% меньше, чем в 2019 году.

Количество оконченных мировыми судьями уголовных дел в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, уменьшилась с 1677 до 1031 или на 38,5%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным уголовным делам снизился с 3,5 до 2 дел.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу приговорам, в 2020 году составила порядка 3,47 млрд рублей, что на 36,2% меньше, чем в 2019 году.

Количество оконченных мировыми судьями дел об административных правонарушениях в 2020 году, в сравнении с 2019 годом, уменьшилось с 30022 до 25615, или на 14,7%. Среднемесячный показатель расчётной нагрузки на одного мирового судью по оконченным делам об административных правонарушениях снизился с 62 до 53 дел.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, в 2020 году мировыми судьями Мурманской области к административной ответственности привлечено 20736 лиц, что на 15,7% меньше, чем в 2019 году.

Сумма штрафов, наложенных мировыми судьями по вступившим в законную силу постановлениям в 2020 году, составила порядка 167,5 млн рублей, что на 48,2% меньше, чем в 2019 году.