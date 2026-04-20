Общегородской субботник объединил мурманчан

Совместными усилиями приводить улицы областного центра в порядок после зимнего сезона уже стало для мурманчан доброй традицией: в прошедшую субботу состоялся очередной масштабный общегородской субботник.

Сотни неравнодушных горожан — семьи с детьми, молодёжь, представители трудовых коллективов и общественных организаций вышли на улицы, чтобы убрать придомовые территории и зелёные зоны от мусора, грязи и песка.

Адреса пунктов проведения субботника охватили все округа, что позволило жителям спланировать своё участие и выбрать ближайшую точку сбора.

Результат – похорошевший Мурманск, предвкушение долгожданной весны и отличное настроение его жителей.

