Общегородской субботник объединил мурманчан
Совместными усилиями приводить улицы областного центра в порядок после зимнего сезона уже стало для мурманчан доброй традицией: в прошедшую субботу состоялся очередной масштабный общегородской субботник.
Сотни неравнодушных горожан — семьи с детьми, молодёжь, представители трудовых коллективов и общественных организаций вышли на улицы, чтобы убрать придомовые территории и зелёные зоны от мусора, грязи и песка.
Адреса пунктов проведения субботника охватили все округа, что позволило жителям спланировать своё участие и выбрать ближайшую точку сбора.
Результат – похорошевший Мурманск, предвкушение долгожданной весны и отличное настроение его жителей.
