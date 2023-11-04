Общеобразовательной школе № 289 Заозерска исполнилось 30 лет

С праздничной датой коллектив учреждения поздравила депутат Мурманской областной Думы Анна Гришко.

Парламентарий отметила, что в гарнизоне моряков-подводников школа всегда занимала особое место:

— Это центр знаний с использованием передовых методик и новых практик, которые гармонично сочетаются с лучшими традициями российского образования. В школе трудятся высокопрофессиональные специалисты. Благодаря таланту, любви к своему делу, учителя помогают раскрывать таланты в наших детях, заинтересовывать своими предметами.

Депутат также заострила внимание и на том, что в последнее время школа заметно преобразилась и продолжает обновляться. Все изменения происходят благодаря региональной поддержке – реализации стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного губернатором области Андреем Чибисом, и активной позиции руководства образовательного учреждения.

Анна Гришко поблагодарила педагогов за их труд, пожелала дальнейших успехов в работе и вручила награды регионального парламента.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/3a7/s7ecxub5ig7vx2ry5u89ve6eg8z30c1w.jpg