Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 13:30
Общероссийский вылов превысил 1,7 млн тонн водных биоресурсов
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года на 22 апреля составил 1711 тысяч тонн водных биоресурсов.
Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 107,7 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 69,3 тысячи тонн; пикши – 19,4 тысячи тонн (+0,1 тысячи тонн к уровню 2024 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 120,4 тысячи тонн (+35,8 тысячи тонн, или 42,3% к уровню соответствующего периода 2024 года).
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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