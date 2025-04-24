Общероссийский вылов превысил 1,7 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), общероссийский вылов с начала года на 22 апреля составил 1711 тысяч тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за этот период добыли 107,7 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 69,3 тысячи тонн; пикши – 19,4 тысячи тонн (+0,1 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 120,4 тысячи тонн (+35,8 тысячи тонн, или 42,3% к уровню соответствующего периода 2024 года).