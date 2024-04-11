Общероссийский вылов рыбы и морепродуктов продолжает расти: добыто более 1,6 млн тонн

Сохраняется положительная динамика общероссийского вылова водных биоресурсов - темп промысла на 2% опережает прошлогодний показатель.

Как пишет t.me/fish_gov_ru, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), к 10 апреля было добыто более 1,6 млн тонн рыбы и морепродуктов.

Рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока: показатель превысил 1,32 млн тонн (+6% к уровню 2023 года). Хорошие показатели на промысле минтая (+6,3%), камбалы (+8,3%), сельди (+15%).

С плюсом к прошлому году идёт добыча на Северном бассейне: рыбаки освоили почти 157 тысячи тонн - на 14,6% больше. Выросли показатели на промысле мойвы (более чем в два раза), крабов (+23%), камбал (в 2,7 раза).

Росрыболовство на регулярной основе мониторит объёмы добычи и поставок рыбной продукции на внутренний и внешний рынки для приоритетного обеспечения населения страны рыбной продукцией в необходимом объёме.