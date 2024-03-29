Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 16:30
Общероссийский вылов рыбы и морепродуктов сохраняет положительную динамику
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), объём добычи рыбы и морепродуктов достиг 1,38 млн тонн - это на 2,3% больше показателя 2023 года.
Как сообщает t.me/fish_gov_ru, рост общероссийского вылова обеспечивают главным образом рыбаки Дальнего Востока - объём добычи в этом бассейне составил 1,15 млн тонн (+6,7% к 2023 году). Хорошие показатели на промысле минтая (+5,4%), камбал (+7,3%), сельди (+28%).
Рыбопромышленники Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова: объём добычи увеличился почти на 14% - до 134 тысяч тонн. Выросли показатели на промысле мойвы (более чем в два раза), крабов (+79%), камбал (в три раза).
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