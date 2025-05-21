Общероссийский вылов водных биоресурсов превысил 1,9 млн тонн

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), российские рыбаки с начала года на 20 мая добыли 1936,3 тысячи тонн водных биоресурсов.

Рыбаки Северного бассейна за этот же период выловил 132,2 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 81,5 тысячи тонн; пикши – 22,8 тысячи тонн (+1,3 тысячи тонн к уровню 2024 года)

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 179,3 тысячи тонн (+19,7 тысячи тонн, или 12,4% к уровню соответствующего периода 2024 года).