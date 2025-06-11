Общероссийский вылов водных биоресурсов превысил 2,1 млн тонн

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года на 10 июня вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2159 тысяч тонн.

Рыбаки Северного бассейна в этот же период добыли 158,2 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 96,7 тысячи тонн; пикши – 26,4 тысячи тонн (+ 2,8 тысячи тонн к уровню 2024 года); камбалы – 10,3 тысячи тонн (+ 0,3 тысячи тонн к уровню 2024 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 226 тысяч тонн водных биоресурсов (+ 14,7% к уровню 2024 года).