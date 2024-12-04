Мурманская область. Арктика (16+)04.12.24 12:30
Общероссийский вылов водных биоресурсов приближается 4,6 млн тонн
По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 3 декабря 2024 года вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил около 4,6 млн тонн (4,582 тысячи тонн).
Рыбаками Северного бассейна за этот период добыто морепродуктов 416,5 тысячи тонн, в том числе трески – 210,6 тысячи тонн; пикши – 58 тысяч тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).
В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 459,5 тысячи тонн водных биоресурсов.
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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