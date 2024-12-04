Общероссийский вылов водных биоресурсов приближается 4,6 млн тонн

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), на 3 декабря 2024 года вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил около 4,6 млн тонн (4,582 тысячи тонн).

Рыбаками Северного бассейна за этот период добыто морепродуктов 416,5 тысячи тонн, в том числе трески – 210,6 тысячи тонн; пикши – 58 тысяч тонн; мойвы – 51,7 тысячи тонн (+28,6 тысячи тонн к уровню 2023 года).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 459,5 тысячи тонн водных биоресурсов.