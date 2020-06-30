Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Мурманске идёт полным ходом

Осталось два дня, чтобы проголосовать и выполнить свой гражданский долг.

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой разработан целый комплекс мер безопасности. При входе всем измеряют температуру тела, все участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами. При голосовании потоки входящих и выходящих людей разведены.

Сегодня в этом лично убедился глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, приняв участие в голосовании в школе № 49.

– Хочется поблагодарить все избирательные комиссии, они предусмотрели все возможные нюансы и сделали голосование безопасным для мурманчан. Конституция, которая работает на данный момент, была утверждена в 1993 году. Сейчас абсолютно другое время и настал момент прийти и сделать свой выбор по вопросу одобрения изменений в Конституцию, – отметил Андрей Сысоев.

Свой выбор мурманчане могут сделать до 1 июля включительно. Все избирательные участки города Мурманска продолжают свою работу с 8 до 20 часов.