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Мурманская область. Арктика (16+)12.08.21 17:30

Общероссийское родительское собрание: открыт сбор вопросов министру просвещения РФ

Ежегодно Министерство просвещения Российской Федерации и Национальная родительская ассоциация проводят Общероссийское родительское собрание.

Прямой диалог главы Минпросвещения России с родителями страны даёт возможность получить обратную связь, услышать мнения по различным направлениям развития образования и воспитания, оценить эффективность реализуемых проектов и программ, а также донести до родительской общественности позицию Минпросвещения России по значимым темам, рассказать о нововведениях и перспективах.

В этом году родительское собрание состоится 28 августа.

Задать вопрос министру можно до 20 августа на сайте мероприятия.

Трансляция мероприятия будет организована на сайтах Общероссийского родительского собрания, Минпросвещения России, Национальной родительской ассоциации, страницах Министерства просвещения РФ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

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