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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.20 08:15

Общественная палата Мурманской области поддержала принятие закона Мурманской области о запрете «наливаек»

5 мая  вступил в силу Федеральный закон о государственном регулировании производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции.

Ещё в октябре 2019 года члены региональной Общественной палаты принимали участие в заседании Мурманской областной Думы, где состоялось обсуждение изменений в федеральное законодательство, регулирующее реализацию алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах, так называемых «наливайках».

Принятый Федеральный закон регламентирует розничную торговлю алкогольной продукции, а также наделяет субъекты Российской Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Мурманская областная Дума уже внесла на рассмотрение проект регионального закона.

19 мая состоялось заседание Совета общественной палаты Мурманской области. В рамках повестки заседания был рассмотрен вопрос об общественном обсуждении законопроекта Мурманской области о запрете «наливаек».

«В мониторинге за работой «наливаек» я как член ОПМО принимала участие еще в ноябре-декабре 2019 года. Совместно с обучающимся и преподавателями МАГУ осуществляла контроль за законностью реализации алкогольной продукции в точках общественного питания на территории нашего региона. Была проведена большая работа, которая сейчас нашла свой абсолютно обоснованный результат. Обсуждаемый закон Мурманской области позволит обеспечить снижение потребления алкогольной продукции, сохранить покой граждан Мурманской области, от лиц злоупотребляющих спиртными напитками.» - прокомментировала член Совета ОПМО Наталья Рашева.

В общественном обсуждении законопроекта приняли участи все члены Общественной палаты. Принятие закона «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» поддерживается единогласно.

 

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