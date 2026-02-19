Общественная палата Мурманской области подвела итоги 2025 года

На площадке областной Думы состоялось очередное заседание Общественной палаты региона. В качестве приглашенных гостей в нём приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, представители органов исполнительной власти региона.

В центре внимания – итоги работы регионального коллегиального органа в 2025 году.

– Минувший год потребовал от всех нас оперативно реагировать на вызовы, находить решения в сложных вопросах и отстаивать интересы жителей нашего региона, – отметил Сергей Дубовой, приветствуя участников заседания. – Благодаря Общественной палате воплощены в жизнь десятки инициатив в сфере патриотического воспитания, защиты прав граждан, развития добровольчества в Мурманской области. Члены палаты представляют разные сферы: культуру, спорт, образование, бизнес, науку, профсоюзные движения, молодёжные, религиозные организации. Именно это разнообразие мнений и опыта – основа для реальных перемен. И их активное участие в значимых для региона проектах – важный вклад в устойчивое развитие Мурманской области. Я благодарен им за неравнодушие и готовность работать для достижения общей цели. Именно такая вовлеченность и принципиальность делают Общественную палату востребованным институтом гражданского общества. Убеждён, что в этом году, который объявлен Президентом страны Годом единства народов России, деятельность этого коллегиального органа позволит укрепить взаимодействие между жителями нашего региона, властью и бизнесом.

– В прошлом году мы достойно провели мероприятия, посвящённые Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, – отметила, подводя итоги, председатель Общественной палаты региона Наталья Рашева. – Было реализовано множество патриотических проектов, которые продолжатся. В этом году мы ставим перед собой задачи, направленные на сплочение и консолидацию гражданского общества, развитие тех сфер, которые касаются духовно-нравственного воспитания, сохранения традиционных ценностей. Речь идёт о семье, о детях о необходимости сохранения исторической памяти – всё то, что волнует каждого из нас. Мы готовимся к проведению Второго Арктического гражданского форума «Общество51». На Первом форуме, который прошёл в ноябре 2025 года, мы говорили о межнациональном единстве и необходимости его укрепления. В этом направлении будем работать и в этом году. Мы говорим о том, что у нас есть наши традиционные духовно-нравственные ценности и единение населения, единение народов России, как раз и есть она из этих ценностей, которые мы развивали и продолжим развивать в этой году.

Также быдл заслушан отчёт о деятельности шестого состава Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, полномочия которой завершены. Решением совета Общественной палаты РФ сформированы новые составы общественных наблюдательных комиссий в 13 субъектах РФ, в том числе в Мурманской области – седьмой состав.

Напомним, в состав Общественной палаты входят 21 человек – семь утверждает губернатор Мурманской области Андрей Чибис из числа всероссийских общественных объединений, семь – избирает Мурманская областная Дума по представлению региональных общественных объединений. На основе рейтингового голосования 14 избранных и утверждённых членов Общественной палаты избирают ещё семь человек от местных общественных объединений. Восьмой состав приступил к работе в феврале 2025 года. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.

