Лицей №2 города Мурманска отмечает значимую дату — 30 лет со дня основанияВпервые во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству смогут участвовать и дети от 5 до 7 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.02.26 10:15

Общественная палата Мурманской области подвела итоги 2025 года

На площадке областной Думы состоялось очередное заседание Общественной палаты региона. В качестве приглашенных гостей в нём приняли участие спикер областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель председателя регионального парламента Владимир Мищенко, уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов, представители органов исполнительной власти региона.

В центре внимания – итоги работы регионального коллегиального органа в 2025 году.

– Минувший год потребовал от всех нас оперативно реагировать на вызовы, находить решения в сложных вопросах и отстаивать интересы жителей нашего региона, – отметил Сергей Дубовой, приветствуя участников заседания. – Благодаря Общественной палате воплощены в жизнь десятки инициатив в сфере патриотического воспитания, защиты прав граждан, развития добровольчества в Мурманской области. Члены палаты представляют разные сферы: культуру, спорт, образование, бизнес, науку, профсоюзные движения, молодёжные, религиозные организации. Именно это разнообразие мнений и опыта – основа для реальных перемен. И их активное участие в значимых для региона проектах – важный вклад в устойчивое развитие Мурманской области. Я благодарен им за неравнодушие и готовность работать для достижения общей цели. Именно такая вовлеченность и принципиальность делают Общественную палату востребованным институтом гражданского общества. Убеждён, что в этом году, который объявлен Президентом страны Годом единства народов России, деятельность этого коллегиального органа позволит укрепить взаимодействие между жителями нашего региона, властью и бизнесом.

– В прошлом году мы достойно провели мероприятия, посвящённые Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, – отметила, подводя итоги, председатель Общественной палаты региона Наталья Рашева. – Было реализовано множество патриотических проектов, которые продолжатся. В этом году мы ставим перед собой задачи, направленные на сплочение и консолидацию гражданского общества, развитие тех сфер, которые касаются духовно-нравственного воспитания, сохранения традиционных ценностей. Речь идёт о семье, о детях о необходимости сохранения исторической памяти – всё то, что волнует каждого из нас. Мы готовимся к проведению Второго Арктического гражданского форума «Общество51». На Первом форуме, который прошёл в ноябре 2025 года, мы говорили о межнациональном единстве и необходимости его укрепления. В этом направлении будем работать и в этом году. Мы говорим о том, что у нас есть наши традиционные духовно-нравственные ценности и единение населения, единение народов России, как раз и есть она из этих ценностей, которые мы развивали и продолжим развивать в этой году.

Также быдл заслушан отчёт о деятельности шестого состава Общественной наблюдательной комиссии Мурманской области, полномочия которой завершены. Решением совета Общественной палаты РФ сформированы новые составы общественных наблюдательных комиссий в 13 субъектах РФ, в том числе в Мурманской области – седьмой состав.

Напомним, в состав Общественной палаты входят 21 человек – семь утверждает губернатор Мурманской области Андрей Чибис из числа всероссийских общественных объединений, семь – избирает Мурманская областная Дума по представлению региональных общественных объединений. На основе рейтингового голосования 14 избранных и утверждённых членов Общественной палаты избирают ещё семь человек от местных общественных объединений. Восьмой состав приступил к работе в феврале 2025 года. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33872/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Строительная отрасль Мурманской области: рост зарплатных предложений и новые требования к специалистам
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Комментарий к новости:Путешествия не бывают без приключений, или Туристы оказались заложниками ненастья в Териберке
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире10:50«Удивительные горцы». Документальный цикл (16+)11:05«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В 2025 году в России женщины реже, чем мужчины, сталкивались с различными видами финансового мошенничества-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается почти на 60 копеек, доллар теряет почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»