Общественная палата Мурманской области подвела итоги работы за 2023 год

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Общественная палата Мурманской области подвела итоги работы за прошлый год. В заседании принял участие первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко. Ключевым вопросом повестки дня стало обсуждение и утверждение отчёта о деятельности палаты за 2023 год.

Как подчеркнул Владимир Мищенко, прошедший год стал серьёзным испытанием на прочность для всех - в том числе и для этого института гражданского общества на территории Мурманской области.

- Мы стали свидетелями событий, коренным образом изменивших привычный ход вещей, столкнулись со множеством вызовов, - сказал депутат. - Важно, что Общественная палата Мурманской области не осталась в стороне от этих событий. Прошедший, весьма динамичный и насыщенный год показал способность регионального коллегиального органа быть действенной площадкой взаимодействия с гражданским обществом и властью, в конечном итоге - внести свой вклад в формирование особой солидарности, сплоченности на территории нашего северного края.

Парламентарий отметил, что доброй традицией стало тесное взаимодействие Общественной палаты с Мурманской областной Думой, как на законодательном поле, так и по различным направлениям жизни Арктического региона:

- Нам, депутатам Мурманской областной Думы, важно мнение общественности при принятии законопроектов, в том числе, главного финансового закона области. Участие институтов общественного контроля в достижении национальных целей, содействие реализации значимых проектов на территории региона ведется в Общественной палате системно и постоянно.

Особо первый вице-спикер выделил деятельность Общественной наблюдательной комиссии при палате, отметив эффективность её работы по обращениям граждан, находящихся в следственных изоляторах или местах лишения свободы.

- Благодаря общественному контролю в системе исполнения наказаний происходят изменения, которые приводят к совершенствованию обеспечения законных прав и интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, - сказал депутат.

Парламентарий поблагодарил представителей общественности за активную гражданскую позицию и пожелал дальнейшей плодотворной работы на благо жителей Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29513/