Общественная палата Мурманской области подвела итоги работы за 2024 год

Заседание палаты состоялось 19 декабря на площадке регионального парламента. Участников мероприятия приветствовал первый вице-спикер Думы Владимир Мищенко.

- Сегодня вы подводите итоги своей работы не только в этом году, но и в текущем созыве, - отметил депутат. – Это был непростой период: внешнеполитическое давление, санкционный режим, внутренние вызовы, связанные с необходимостью адаптации к новым реалиям, потребовали от вас не только профессионализма, но и высокой степени ответственности. Вы достойно проявили себя в таких сложных условиях, активно и успешно занимаясь консолидацией гражданского общества, оставаясь эффективной площадкой для выстраивания диалога власти с людьми.

Парламентарий особо выделил деятельность по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Владимир Мищенко поблагодарил общественников за плодотворное и тесное сотрудничество с Мурманской областной Думой в решении многих социальных вопросов.

- Такое взаимодействие крайне важно и для депутатов, так как оно является необходимым условием для обеспечения прозрачности и учёта интересов всех слоев населения. Ваше мнение как представителей гражданского общества в значительной степени способствует принятию сбалансированных и эффективных решений, - подчеркнул он.

Первый вице-спикер пожелал общественникам успехов в дальнейшей деятельности и новых достижений на благо Мурманской области и всей страны и вручил награды регионального парламента.

Общая численность членов Общественной палаты составляет 21 человек, а срок полномочий членов - три года.

Новый состав Общественной палаты начнёт работу в 2025 году. Мурманская областная Дума в декабре избрала 7 представителей некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений, 7 - утверждает губернатор Мурманской области, 7 представителей местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Мурманской области, избирают члены Общественной палаты.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/639/9k9qlwx6j2oq3puifw9h2ryf6jenwjz2.JPG