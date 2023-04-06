Общественная палата Мурманской области приглашает северян к участию в конкурсе фоторабот, посвящённому 85-летию Мурманской области

В конкурсе могут принять участие все желающие старше 13 лет вне зависимости от места работы и учёбы, места проживания и гражданства.

На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, выполненные в различных жанрах фотоискусства.

Как пишет vk.com/murmanculture, фотоработы должны соответствовать одной из следующих тематик:

☀ достопримечательности Мурманской области;

☀ памятники истории и культуры Мурманской области;

☀ исторические ландшафты;

☀ архитектурно-природные ландшафты;

☀ фотопортреты на фоне населённых пунктов Мурманской области (индивидуальные и групповые);

☀ жизнь населённых пунктов Мурманской области (культурные, спортивные мероприятия и др.).

Конкурсные работы принимаются до 10 мая 2023 года по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 103. Электронная почта: opmo@gov-murman.ru; yurieva@gov-murman.ru