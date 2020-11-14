Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу

В связи со сложной эпидемической обстановкой в регионах, где базируются силы Северного флота, и в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора об ограничении социальных контактов общественная приёмная Министерства обороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу с заявителями.

Личный приём граждан временно прекращён.

Все обращения, поступившие в адрес командования флота по электронной почте, факсимильной или телефонной связи, будут рассматриваться в обычном режиме.

Телефоны отделения по работе с обращениями граждан в городе Североморске: 4-70-48 и 6-15-51. Код города 815-37.

Адрес электронной почты: orog_sf@mil.ru

Как сообщает пресс-служба Северного флота, обращение можно оформить в соответствующем разделе на официальном сайте Минобороны России mil.ru.