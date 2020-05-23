Общественникам показали презентацию проекта строящегося госпиталя под Мурмашами

Народные контролеры вчера вновь посетили строительную площадку в Мурмашах на которой возводится инфекционный госпиталь.

Напомним, группа общественного контроля была создана в Мурмашах по поручению губернатора региона. В неё вошли самые активные жители населенного пункта, представители районной и местной администрации. Им предстоит наблюдать за соблюдением всех санитарных норм при строительстве временного медицинского учреждения.

Строители рассказали самым активным жителям населенного пункта, как продвигаются работы, а также показали презентацию самого проекта госпиталя.

Помимо этого общественники осмотрели один из корпусов. Ещё вчера утром на аэродроме были снежные горы. Уже сегодня, буквально в чистом поле, появилось белоснежное строение. Быстровозводимое здание состоит из прочного металлического каркаса, впоследствии его усилят специальным утеплителем.

Данный корпус станет основным, позже к нему присоединят контейнеры – бытовки, которые уже привезены на стройплощадку. В них разместятся палаты для пациентов, операционные, жилые модули для самих врачей, а также санузлы и душевые.

Строящийся медицинский комплекс это современный, полностью защищенный, автономный объект, который совершенно безопасен для жителей.

Проект согласован с Роспотребнадзором. Госпиталь будет возведён в соответствии с санитарно-защитными зонами от жилой застройки. Система канализации госпиталя не будет подключаться к общей сети посёлка.

В понедельник общественники продолжат инспекцию объекта, сообщает администрация Кольского района.