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Мурманская область. Арктика (16+)20.08.20 10:00

Общественники – важный источник объективной информации о ходе реализации нацпроектов в регионе - Оксана Демченко

Реализацию национальных проектов в Мурманской области врио губернатора Оксана Демченко обсудила вчера на рабочей встрече с руководителем регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максимом Сахневичем.

Как отметила Оксана Демченко открывая совещание, постоянный общественный контроль за исполнением нацпроектов позволяет получать прямую обратную связь от граждан, оперативно реагировать на пожелания и замечания людей. Например, активисты поддержали принятое правительством Мурманской области решение о реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера. На сегодняшний день проводятся мероприятия по проектированию лечебного медучреждения. Кроме того, общественники контролируют подготовку лыжной трассы к зиме в Коле. Ранее после обращения активистов ОНФ были выполнены работы по капитальному ремонту линии освещения трассы.

«Общероссийский народный фронт – источник дополнительной, независимой и объективной информации о том, как идет реализация национальных проектов в регионе. Это очень важно, поскольку постоянное взаимодействие с общественниками позволяет правительству Мурманской области получать реакцию людей на то, что мы делаем, видеть плюсы и минусы в нашей работе, реагировать на сигналы и, главное, решать проблемы северян и повышать качество жизни. Поднятые сегодня вопросы взяты на контроль», – прокомментировала Оксана Демченко.

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