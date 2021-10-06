Общественники будут привлекаться к разработке нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих интересы северян с инвалидностью

Представители общественных объединений инвалидов будут привлекаться к разработке нормативных правовых актов Мурманской области, затрагивающих интересы граждан с инвалидностью. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом (постановление правительства Мурманской области от 04.10.2021 № 723-ПП).

Согласно постановлению, полномочные представители общественных объединений инвалидов смогу вносить предложения об изменении, дополнении проекта нормативного правого акта с указанием причин несогласия с его положениями. Разработчик документа обязан будет рассмотреть приступившие предложения в кратчайшие сроки.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, такое взаимодействие обеспечит конструктивный диалог органов власти и общественных объединений инвалидов в обсуждении и выработке решений, направленных на защиту прав людей с инвалидностью, которых в Мурманской области проживает свыше 30 тысяч.