Общественники и эксперты осмотрели объекты дорожного ремонта 2022 года

В столице Кольского Заполярья эксперты и общественники проехали по улицам, которые администрация города Мурманска запланировала отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.

Два экспертных экипажа во главе с первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлией Полиэктовой проехали по 28 улицам Мурманска. В объезде приняли участие заместитель главы администрации Мурманска, председатель комитета по развитию городского хозяйства Эдуард Кольцов, руководитель мурманского исполнительного комитета Общероссийского народного фронта Максим Сахневич, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова, а также представители администрации Мурманска и правительства региона.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в ходе осмотра участники оценили комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов.

«Третий год подряд на территории города Мурманска идёт реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Столица региона входит в состав Агломерации Мурманская, куда также входит улично-дорожная сеть г. Кола. На приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети агломерации ежегодно направляется порядка 600 млн рублей. Перечень объектов ремонта ежегодно формируется исходя из проведенной инструментальной диагностики состояния дорог, опроса жителей в соцсетях, поступивших обращений граждан из различных источников и мнения общественников. В 2022 году на территории города Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние свыше 13 км дорог улично-дорожной сети», – подытожила Юлия Полиэктова.