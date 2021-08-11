Общественники и заказчик держат на контроле ремонт дороги Пиренга - Ковдор

На автомобильной дороге Пиренга - Ковдор завершено асфальтирование, а общий процент готовности составляет 94%. Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Оценить ход работ на объекте вчера выехали начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев, депутат Мурманской областной Думы Василий Омельчук и глава города Полярные Зори с подведомственной территорией Максим Пухов. Совместно с представителями подрядной организации ООО «КДУ» они осмотрели участок, где проводятся дорожные работы.

В настоящее время до завершения ремонта в рамках контракта подрядчику осталось выполнить планировку откосов и обочин с добавлением материала. В рамках контракта на дороге выполнено фрезерование покрытия и устройство нового верхнего слоя - около 20 километров нового асфальта.

При этом на объекте используется технология устройства дорожной одежды из асфальтобетона А 16 ВН - высокопрочной асфальтобетонной смеси, которая относится к категории новых и наилучших технологий и включена в федеральный реестр.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, средства на ремонт дороги Пиренга - Ковдор – более 227,6 миллиона рублей - выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта. Работы принимаются поэтапно, чтобы обеспечить наилучший контроль качества.

Контракт с подрядной организацией был заключен в январе этого года, установленный срок исполнения работ – до 28 августа 2021 года.